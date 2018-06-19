Канье Уэст прокомментировал смерть XXXTentacion

Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, был убит из пистолета в понедельник.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью рэпера XXXTentacion, сообщает РИА Новости.

На странице в Twitter Уэст написал, что XXXTentacion очень сильно вдохновлял его.

«Спасибо за то, что ты был», — закончила свою фразу звезда.

Двадцатилетний музыкальный исполнитель был убит днем в понедельник. Двое неизвестных преступника подбежали к его автомобилю, один из них выстрелил в рэпера.