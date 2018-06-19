19 июня в Казани откроется Цветочный фестиваль

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Сегодня в столице Республики начнет работать Цветочный фестиваль.
Уникальные композиции, которые были созданы разными ландшафтными компаниями, растительными питомниками и др., как и предыдущие годы будет располагаться на площадке перед театром кукол «Экият.
Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию.
Цветочный фестиваль будет проводиться в Казани уже в четвертый раз. Каждый участник оформляет свою зону по собственному эскизу с использованием цветов, строений и различных элементов декора.
В текущем году конкурс будет проводиться по шести номинациям: «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Вертикальные флористические композиции», «Малый сад», «Водные композиции» и «Приз зрительских симпатий».
Уже осенью (в октябре) по результатам конкурса отберут лучшие работы. призами.
В течение всего лета на территории фестиваля будет проходить социальный проект «Культурные среды в Цветочной Казани», в рамках которого проводятся различные мастер-классы, живые музыкальные концерты, поэтические чтения, встречи с поэтами и писателями, букроссинг и др.
Первую «культурную среду» планируется провести 27 июня.
Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию.
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