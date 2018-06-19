19 июня в Казани откроется Цветочный фестиваль

Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Сегодня в столице Республики начнет работать Цветочный фестиваль.

Уникальные композиции, которые были созданы разными ландшафтными компаниями, растительными питомниками и др., как и предыдущие годы будет располагаться на площадке перед театром кукол «Экият.

Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию.

Цветочный фестиваль будет проводиться в Казани уже в четвертый раз. Каждый участник оформляет свою зону по собственному эскизу с использованием цветов, строений и различных элементов декора.

В текущем году конкурс будет проводиться по шести номинациям: «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Вертикальные флористические композиции», «Малый сад», «Водные композиции» и «Приз зрительских симпатий».

Уже осенью (в октябре) по результатам конкурса отберут лучшие работы. призами.

В течение всего лета на территории фестиваля будет проходить социальный проект «Культурные среды в Цветочной Казани», в рамках которого проводятся различные мастер-классы, живые музыкальные концерты, поэтические чтения, встречи с поэтами и писателями, букроссинг и др.

Первую «культурную среду» планируется провести 27 июня.