Российкий посол заявила, что Россия полностью открылась западным соседям, но другие страны ее обманули.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, почему Россия демонстрирует вооружение другим странам, сообщает РИА Новости.

«После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось», — ответила Захарова.

Российкий посол заявила, что Россия полностью открылась западным соседям, но другие страны ее обманули. «Ответили нам, окружив колючей проволокой», — образно выразилась Захарова.

Российскую сторону интересует развитие торговых и культурных отношений, подчеркнула представитель.

Отношения между Россией и Западом ухудшились из-за ситуации, сложившейся на Украине и вокруг Крыма. Западная сторона обвинила Москву во вмешательстве и ввела против нее санкции.