В Чистопольском районе на Сабантуе вручили награды лучшим работникам хозяйств

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин в торжественной обстановке наградил лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Чистопольском районе в рамках празднования Сабантуя лучшим работникам хозяйств вручили правительственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Чистопольского района.



В празднованиях принял участие министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова он зачитал приветствие для всех собравшихся. Затем состоялось вручение государственных наград. Министр и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов в торжественной обстановке наградили лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, передовиков организаций и предприятий.



После церемонии награждения на ипподроме стартовали конные скачки, а на майдане – спортивные соревнования по корэш, гиревому спорту, жиму штанги лежа, армрестлингу. Гости праздника участвовали в традиционных национальных играх Сабантуя, а также могли посетить выставки народных художественных промыслов.

Ранее на Сабантуе в Муслюмове вручили госнаграды.