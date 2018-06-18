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Татар-информ

19 июня 2018, 04:29

Общество

В Чистопольском районе на Сабантуе вручили награды лучшим работникам хозяйств

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Фото: minjust.tatarstan.ru

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин в торжественной обстановке наградил лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Чистопольском районе в рамках празднования Сабантуя лучшим работникам хозяйств вручили правительственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Чистопольского района.

В празднованиях принял участие министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова он зачитал приветствие для всех собравшихся. Затем состоялось вручение государственных наград. Министр и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов в торжественной обстановке наградили лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, передовиков организаций и предприятий.

После церемонии награждения на ипподроме стартовали конные скачки, а на майдане – спортивные соревнования по корэш, гиревому спорту, жиму штанги лежа, армрестлингу. Гости праздника участвовали в традиционных национальных играх Сабантуя, а также могли посетить выставки народных художественных промыслов.

Ранее на Сабантуе в Муслюмове вручили госнаграды. 

 

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