На Всемирный форум татарской молодежи в Казань приедет тысяча делегатов из 30 стран

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Всемирный форум татарской молодежи пройдет в Казани с 1 по 6 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
В форуме примет участие более тысячи представителей татарской молодежи из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В Казани также соберутся делегаты из 60 регионов России и татарстаских районов.
Главной темой VIII Всемирный форум татарской молодежи станет проблема развития татарской нации, продвижения ее культурных ценностей, традиций и обычаев. Особое внимание на форуме уделят роли татарской молодежи в сохранении татарского языка и национальной самобытности.
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