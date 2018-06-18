В Спасском районе открылся языковой лагерь «Болгар – туган тел»

В этом году в языковом лагере примут участие 500 детей из 12 регионов России.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку открылся на территории Булгарского заповедника, сообщает пресс-служба Спасского района РТ.



В этом году в языковом лагере примут участие 500 детей из 12 регионов России.



В рамках смены для школьников состоятся мастер-классы и тренинги. Также планируются встречи с писателями, деятелями культуры, представителями молодежных организаций РТ, известными журналистами.