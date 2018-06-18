В Спасском районе открылся языковой лагерь «Болгар – туган тел»

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Фото: mon.tatarstan.ru
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку открылся на территории Булгарского заповедника, сообщает пресс-служба Спасского района РТ.
В этом году в языковом лагере примут участие 500 детей из 12 регионов России.
В рамках смены для школьников состоятся мастер-классы и тренинги. Также планируются встречи с писателями, деятелями культуры, представителями молодежных организаций РТ, известными журналистами.
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В этом году в языковом лагере примут участие 500 детей из 12 регионов России.
Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин в торжественной обстановке наградил лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств.
Мероприятие пройдет в татарстанской столице в начале августа текущего года.
Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.
На экстрим-площадке команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов.
Менделеевцев поздравили председатель ВКТ Василь Шайхразиев и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Уникальная выставка будет проводиться с 28 по 29 июня.
Артисты драматического театра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт».
Маршрут первого круиза будет пролегать по Нижнекамску, Свияжску, Казани и Елабуге.
Ужесточение правил въезда беженцев в Германию отложено до саммита ЕС.
Фестиваль начался с общей зарядки, а затем продолжился тренировками по выборочным направлениям – функциональный тренинг, бодифлекс или воркаут.
Для постановки Ренат Аюпов выбрал пьесу «Башмачки» – музыкальную комедию Тази Гиззата на музыку композитора Жаудата Файзи.
54 автобуса совершили 349 рейсов и перевезли на Майдан 8882 пассажиров, а прямую трансляцию в Интернете посмотрели около 3400 зрителей.
В столице Татарстана иранцы 20 июня сыграют против команды Испании.
Полномасштабное открытие набережной запланировано на август.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»