Медаль «За доблестный труд» в Елабуге получат 38 ветеранов

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(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге продолжается награждение ветеранов Великой Отечественной войны республиканскими наградами. Так, в субботу глава района вручил медаль «За доблестный труд» участнику Великой Отечественной войны Шакиру Ахмадуллину.
Геннадий Емельянов пожелал ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и жизненной энергии. Шакира Шафиковича на фронт призвали в 1943 году. Он служил на Дальнем Востоке в 246 стрелковом полку в звании ефрейтора. Участвовал в войне с Японией. Имеет награды: орден Отечественной войны 2 ст., медаль «За Победу над Японией», медаль Жукова.
Заслуженную награду на дому получил и участник войны Федор Козырев. Он воевал снайпером на многих фронтах, среди них битва под Сталинградом, победу ветеран встретил в Литве. После окончания войны вернулся в родное село Утяганово Елабужского района, где работал сначала в лесном, затем в сельском хозяйстве. Также медали «За доблестный труд» получили ветеран Ханиф Ашрапов и Федору Ковальчук, единственному живущему в нашем районе бывшему узнику фашистских концлагерей.
Медали «За доблестный труд» получат 38 участников войны Елабуги и Елабужского района.
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Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.
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