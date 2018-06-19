Медаль «За доблестный труд» в Елабуге получат 38 ветеранов

Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.

(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге продолжается награждение ветеранов Великой Отечественной войны республиканскими наградами. Так, в субботу глава района вручил медаль «За доблестный труд» участнику Великой Отечественной войны Шакиру Ахмадуллину.

Геннадий Емельянов пожелал ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и жизненной энергии. Шакира Шафиковича на фронт призвали в 1943 году. Он служил на Дальнем Востоке в 246 стрелковом полку в звании ефрейтора. Участвовал в войне с Японией. Имеет награды: орден Отечественной войны 2 ст., медаль «За Победу над Японией», медаль Жукова.

Заслуженную награду на дому получил и участник войны Федор Козырев. Он воевал снайпером на многих фронтах, среди них битва под Сталинградом, победу ветеран встретил в Литве. После окончания войны вернулся в родное село Утяганово Елабужского района, где работал сначала в лесном, затем в сельском хозяйстве. Также медали «За доблестный труд» получили ветеран Ханиф Ашрапов и Федору Ковальчук, единственному живущему в нашем районе бывшему узнику фашистских концлагерей.

Медали «За доблестный труд» получат 38 участников войны Елабуги и Елабужского района.