Главное
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Татар-информ

19 июня 2018, 01:16

Общество

Парашютисты, парад байкеров и «Burito»: чем запомнится День молодежи в Челнах

Рекомендуем

На экстрим-площадке команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов.

(Набережные челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прыжки с парашютом, парад байкеров и «Burito»: стало известно, чем запомнится День молодежи , который пройдет в Набережных Челнах 30 июня .

На подходах к майдану гостей праздника будет ждать экстрим-площадка, на которой команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов клуба «Kamaz-карт». Также здесь на выставке исторической и современной техники будет представлена история Камского автогиганта.

На Дне молодежи свой «пятачок» презентуют челнинские цирк и кукольный театр. На рок-площадке пройдет гала-концерт проекта «Мой М.И.Р.» с выступлениями лучших музыкальных команд Челнов. На площадке «HandMade» будут представлены мастер-классы по декоративно-прикладному и техническому творчеству. Профориентационная площадка «Работай в Челнах» предложит посетителям выполнить интерактивное задание: оказать первую медицинскую помощь, покрасить кабину автомобиля, подобрать гайки и болты, положить кирпичную кладку.

На площадке «Создай свое будущее» будут выставлены проекты молодых предпринимателей. Также состоится фестиваль уличных художников. Гости смогут увидеть арт-инсталляцию «Студенческий город» и танцевальный джэм.

Основная часть праздника начнется в 17 часов в парке Прибрежный, где зрителей ожидает выступление парашютистов, авто и мотопарад. Звёздным подарком молодежи от города станет группа «Burito», солист и идейный вдохновитель которого знаком публике по проекту «Банд’Эрос». Завершит праздник дискотека, ведущим которой станет DJ DENIS RUBLEV, и салют.

Следующая новость

Жители Альметьевска отметили День счастья с «Зеленым фитнесом»
Новости дня
02:30
Медаль «За доблестный труд» в Елабуге получат 38 ветеранов

Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.

01:16
Парашютисты, парад байкеров и «Burito»: чем запомнится День молодежи в Челнах

На экстрим-площадке команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов.

00:25
Делегация из Казахстана отпраздновала Сабантуй в Менделеевске

Менделеевцев поздравили председатель ВКТ Василь Шайхразиев и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

18.06 23:52
Москалькова обсудила дату посещения Вышинского с украинской коллегой
18.06 23:34
На выставку «День поля в Татарстане – 2018» из Казани будут курсировать бесплатные автобусы

Уникальная выставка будет проводиться с 28 по 29 июня.

18.06 23:16
Драмтеатр Альметьевска представил «Театральную субботу» на «Культурной среде города»

Артисты драматического театра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт».

18.06 23:04
Из Уфы откроются речные круизы на теплоходе «Башкортостан» в города Татарстана

Маршрут первого круиза будет пролегать по Нижнекамску, Свияжску, Казани и Елабуге.

18.06 23:00
Меркель дали срок на решение проблемы с беженцами

Ужесточение правил въезда беженцев в Германию отложено до саммита ЕС.

18.06 22:42
Жители Альметьевска отметили День счастья с «Зеленым фитнесом»

Фестиваль начался с общей зарядки, а затем продолжился тренировками по выборочным направлениям – функциональный тренинг, бодифлекс или воркаут.

18.06 22:30
ВОЗ признала игроманию заболеванием
18.06 22:16
В древней Бухаре отпраздновали Сабантуй
18.06 22:01
Татарский театр возродился в столице Южного Урала

Для постановки Ренат Аюпов выбрал пьесу «Башмачки» – музыкальную комедию Тази Гиззата на музыку композитора Жаудата Файзи.

18.06 21:56
Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против Крыма
18.06 21:43
Сабантуй в Нижнекамске посетили 37 тысяч гостей

54 автобуса совершили 349 рейсов и перевезли на Майдан 8882 пассажиров, а прямую трансляцию в Интернете посмотрели около 3400 зрителей.

18.06 21:28
Трамп поручил создать военно-космические силы США
18.06 21:14
На Сабантуе в Крыму продегустировали татарские блюда
18.06 20:58
Сборная Ирана прилетела в Казань на матч чемпионата мира

В столице Татарстана иранцы 20 июня сыграют против команды Испании.

18.06 20:50
В Елабуге впервые пройдет конкурс среди близнецов и тройняшек
18.06 20:37
В Казани за неделю увеличилось число обращений в «скорую»
18.06 20:20
Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате «Лесоруб-2018»
18.06 20:08
В России за семь дней подешевел бензин
18.06 20:00
Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан в свете огней

Полномасштабное открытие набережной запланировано на август.

18.06 19:53
Вопросы про рестораны и национальную кухню стали самыми популярными у гостей ЧМ-2018 в Казани

Заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» назвал вопросы, которые чаще всего задают волонтерам.

18.06 19:42
Из тысячи городских волонтеров в Казани работает 200 представителей всех районов РТ

Для участия в качестве волонтера заявки подали 2241 человек.

18.06 19:41
Бугульминские приставы взыскали с должников почти 8 млн рублей долгов за ЖКХ

В ближайшее время судебные приставы Бугульмы планируют рейд с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав».

События

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей