Парашютисты, парад байкеров и «Burito»: чем запомнится День молодежи в Челнах

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(Набережные челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прыжки с парашютом, парад байкеров и «Burito»: стало известно, чем запомнится День молодежи , который пройдет в Набережных Челнах 30 июня .
На подходах к майдану гостей праздника будет ждать экстрим-площадка, на которой команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов клуба «Kamaz-карт». Также здесь на выставке исторической и современной техники будет представлена история Камского автогиганта.
На Дне молодежи свой «пятачок» презентуют челнинские цирк и кукольный театр. На рок-площадке пройдет гала-концерт проекта «Мой М.И.Р.» с выступлениями лучших музыкальных команд Челнов. На площадке «HandMade» будут представлены мастер-классы по декоративно-прикладному и техническому творчеству. Профориентационная площадка «Работай в Челнах» предложит посетителям выполнить интерактивное задание: оказать первую медицинскую помощь, покрасить кабину автомобиля, подобрать гайки и болты, положить кирпичную кладку.
На площадке «Создай свое будущее» будут выставлены проекты молодых предпринимателей. Также состоится фестиваль уличных художников. Гости смогут увидеть арт-инсталляцию «Студенческий город» и танцевальный джэм.
Основная часть праздника начнется в 17 часов в парке Прибрежный, где зрителей ожидает выступление парашютистов, авто и мотопарад. Звёздным подарком молодежи от города станет группа «Burito», солист и идейный вдохновитель которого знаком публике по проекту «Банд’Эрос». Завершит праздник дискотека, ведущим которой станет DJ DENIS RUBLEV, и салют.
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Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.
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