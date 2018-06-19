Делегация из Казахстана отпраздновала Сабантуй в Менделеевске

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске Сабантуй отметила делегация Панфиловского района Алмаатинской области Республики Казахстан во главе с акимом района Темирланом Бектасовым, сообщает ИЦ «Менделеевск».
В праздничном мероприятии также приняли участие глава района Валерий Чершинцев, имам-мухтасиб района Ирек хазрат Нуриев, зампремьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, Они высказали добрые пожелания горожанам и гостям и пожелали хорошего праздничного дня. Кроме того, почетные гости наградили передовиков сельскохозяйственных формирований района.
Национальный праздник в честь окончания посевных работ также собрал жителей из близлежащих деревень Менделеевского района.
В рамках празднования Сабантуя были организованы культурно-спортивные мероприятия. Для присутствующих выступили творческие коллективы города и района. Также работали национальные подворья. Татары, кряшены, русские, марийцы и удмурты с песнями и плясками приглашали гостей угоститься национальной кухней и принять участие в различных забавах.
Большую аудиторию собрали вокруг себя спортивные площадки, на которых проходили скачки, конкур, национальная борьба, гиревой спорт, армрестлинг и волейбол. Можно было принять участие и в народных играх: бой мешками, лазание по шесту, набивание мяча. Функционировали торговые ряды и аттракционы для детей.
Самым зрелищным мероприятием на майдане стала национальная борьба корэш. Титул чемпиона — абсолютного батыра Сабантуя-2018 получил Идегей Минахметов.
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