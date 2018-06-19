Эколог АГК-1: Замечания жителей РТ по проектной документации МСЗ войдут в материалы на госэкспертизу

28 июня в поселке Осиново пройдут общественные слушания по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Все замечания, которые общественность выскажет в общественной приемной по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода, станут частью материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые пойдут на государственную экологическую экспертизу. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в «РТ-Инвест») Елена Ямщикова.

В Доме культуры поселка Осиново Зеленодольского района РТ, где предполагается возвести завод, 29 мая открылась общественная приемная, которая работает с 9 до 18 часов (в пятницу – до 17). Любой желающий может прийти туда, ознакомиться с проектной документацией, содержащей материалы ОВОС, и задать свои вопросы специалисту-экологу.

Работать общественная приемная будет до 27 июня.

«28 июня пройдут общественные слушания, на которых можно будет выслушать доклады проектной организации, включая доклады разработчиков материалов ОВОС. Если будут желающие выступить, можно подать заявку в установленные регламентом проведения общественных слушаний сроки и донести свою точку зрения относительно проектной документации до других представителей общественности», – отметила собеседница агентства.

С проектной документацией можно ознакомиться на портале Правительства Татарстана и на сайте Осиновского сельского поселения.