Эколог АГК-1: Замечания жителей РТ по проектной документации МСЗ войдут в материалы на госэкспертизу

Рекомендуем
Фото: Султан Исхаков/архив
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Все замечания, которые общественность выскажет в общественной приемной по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода, станут частью материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые пойдут на государственную экологическую экспертизу. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в «РТ-Инвест») Елена Ямщикова.
В Доме культуры поселка Осиново Зеленодольского района РТ, где предполагается возвести завод, 29 мая открылась общественная приемная, которая работает с 9 до 18 часов (в пятницу – до 17). Любой желающий может прийти туда, ознакомиться с проектной документацией, содержащей материалы ОВОС, и задать свои вопросы специалисту-экологу.
Работать общественная приемная будет до 27 июня.
«28 июня пройдут общественные слушания, на которых можно будет выслушать доклады проектной организации, включая доклады разработчиков материалов ОВОС. Если будут желающие выступить, можно подать заявку в установленные регламентом проведения общественных слушаний сроки и донести свою точку зрения относительно проектной документации до других представителей общественности», – отметила собеседница агентства.
С проектной документацией можно ознакомиться на портале Правительства Татарстана и на сайте Осиновского сельского поселения.
Шеф-повар из Казани расскажет полякам о традиционной татарской кухне 24 июня.
В Мамадыше после окончания посевной глава района наградил благодарственными письмами лучших сельскохозяйственных работников.
Четыре пассажирских судна прошли модернизацию в республике.
Погибший Ромео Копалиани прилетел в Москву на чемпионат мира по футболу.
Нурлатцы представили музейные экспозиции, провели мастер-классы и выступили на концерте.
28 июня в поселке Осиново пройдут общественные слушания по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода.
По сообщениям очевидцев, водитель легковушки был пьян.
Россияне только начинают учиться сортировать отходы — полностью обеспечить вторичную переработку в любом случае невозможно, уверена Елена Ямщикова.
В ближайшее время будет поднят вопрос об установке камер видеонаблюдения.
Двое злоумышленников пытались угрозами и шантажом заставить старшину присяжных оправдать участников ОПГ «Грязь».
Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.
На мусоросжигательном заводе в РТ будет вестись постоянный мониторинг за загрязняющими веществами, заверила эколог АГК-1.
В рамках мундиаля в филармонии пройдут музыкальные фестивали и благотворительные концерты.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника