Эколог АГК-1: Выйти на 100-процентный уровень вторичного использования отходов невозможно

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Выйти на 100-процентный уровень вторичного использования отходов невозможно. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в РТ-инвест) Елена Ямщикова.
Она напомнила, что очень многие ставят в пример Советский Союз, когда вместо пластиковых пакетов использовали бумажные.
«И наши бабушки ходили с сумками, которые использовались постоянно, то есть полиэтиленовые пакеты, как правило, не были в постоянном обороте и не образовывали отход. Это идеальный пример, когда промышленность, которая обеспечивает население, ведет к нулевому образованию отходов», — пояснила эколог.
Сейчас же объемы образования твердых бытовых отходов очень сильно увеличились с 90-х годов, а российское население только начинает учиться сортировать отходы.
«Полностью обеспечить вторичную переработку в любом случае невозможно. Даже на территории Германии, где практически 50-60 процентов отходов вовлекаются во вторичный цикл, а оставшиеся отходы — отправляются на термическое обезвреживание», — продолжила собеседница агентства.
«Давайте возьмем обычное мусорное ведро после праздника, пусть в той же Германии. Мы увидим, что в ней будут находиться отходы, которые невозможно переработать. Допустим, бумага, салфетки, которые уже испачкались соусом или майонезом — во вторичный цикл уже невозможно вовлечь. Вот простой пример того, как выйти на 100-процентный уровень вторичного использования отходов невозможно», — резюмировала Елена Ямщикова.
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