К середине 2019 года в РТ появятся разработки завода по изготовлению стройматериалов из золы МСЗ

Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). К середине 2019 года в Татарстане появятся первые разработки завода по изготовлению стройматериалов из золы и шлаков мусоросжигательного завода. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в РТ-инвест) Елена Ямщикова.

Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.

Технология производства строительных материалов из золы и шлаков с предприятий по термической обработке отходов под названием «Карбон-8» используется в Великобритании.

«Важно сказать, что каждая тонна материала, произведенная по методу „Карбон-8“ поглощает оксиды углерода столько же, как 4 тыс. деревьев. Метод „Карбон-8“ признан в отчете ООН как пример значимого вклада в развитие циклической экономики», — отметила Ямщикова.

Технология предполагает запекание при определенных температурах в специальных печах, что исключает выброс загрязняющих веществ, пояснила собеседница агентства.