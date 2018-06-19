К середине 2019 года в РТ появятся разработки завода по изготовлению стройматериалов из золы МСЗ

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). К середине 2019 года в Татарстане появятся первые разработки завода по изготовлению стройматериалов из золы и шлаков мусоросжигательного завода. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в РТ-инвест) Елена Ямщикова.
Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.
Технология производства строительных материалов из золы и шлаков с предприятий по термической обработке отходов под названием «Карбон-8» используется в Великобритании.
«Важно сказать, что каждая тонна материала, произведенная по методу „Карбон-8“ поглощает оксиды углерода столько же, как 4 тыс. деревьев. Метод „Карбон-8“ признан в отчете ООН как пример значимого вклада в развитие циклической экономики», — отметила Ямщикова.
Технология предполагает запекание при определенных температурах в специальных печах, что исключает выброс загрязняющих веществ, пояснила собеседница агентства.
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