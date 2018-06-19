Главное
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Татар-информ

19 июня 2018, 08:10

Общество

АГК-1: Итоговое решение о точках контроля на МСЗ примет Роспотребнадзор

Рекомендуем

На мусоросжигательном заводе в РТ будет вестись постоянный мониторинг за загрязняющими веществами, заверила эколог АГК-1.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Итоговое решение о точках контроля на мусоросжигательном заводе в Татарстане примет Роспотребнадзор. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в РТ-инвест) Елена Ямщикова.

«О том, какая будет программа производственного и экологического контроля и локального экологического мониторинга, можно будет сказать только когда эксперты уполномоченного органа Роспотребнадзора смогут оценить воздействие на атмосферный воздух и акустическое воздействие проектируемого объекта, а также рассмотреть предложенную программу мониторинга», — сказала Ямщикова.

Также эксперты государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы смогут рассмотреть проектную документацию и оценить достаточность предложенных мероприятий по контролю, в том числе за атмосферным воздухом, почвой, и т.д.

По словам эколога, уже сейчас можно говорить об определенных локациях: точки на границе жилой застройки, точки на границе санитарной защитной зоны, на границе предприятия.

«Основным источником является двухствольная труба (порядка 82 процента от всех выбросов предприятия). На трубе будут расположены системы автоматического контроля, которые будут передавать текущие концентрации по основным загрязняющим веществам. Пожалуй, возможность онлайн контроля за атмосферным воздухом больше всего интересует население», — поделилась собеседница агентства.

Следующая новость

19 июня в Казани откроется Цветочный фестиваль
Новости дня
09:04
Эколог АГК-1: Выйти на 100-процентный уровень вторичного использования отходов невозможно

Россияне только начинают учиться сортировать отходы — полностью обеспечить вторичную переработку в любом случае невозможно, уверена Елена Ямщикова.

08:59
Экс-президент Украины предсказал отказ России от Крыма
08:46
Российские дипломаты отказали США в праве требовать освобождения заключенных
08:45
Вандалы повредили скамейки на новой набережной озера Кабан

В ближайшее время будет поднят вопрос об установке камер видеонаблюдения.

08:35
Прокуратура Татарстана выступила против мягкого приговора защитникам «Грязевских»

Двое злоумышленников пытались угрозами и шантажом заставить старшину присяжных оправдать участников ОПГ «Грязь».

08:30
К середине 2019 года в РТ появятся разработки завода по изготовлению стройматериалов из золы МСЗ

Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.

08:20
45 процентов американцев одобряют действия Трампа
08:10
АГК-1: Итоговое решение о точках контроля на МСЗ примет Роспотребнадзор

На мусоросжигательном заводе в РТ будет вестись постоянный мониторинг за загрязняющими веществами, заверила эколог АГК-1.

08:00
Культурная программа ЧМ-2018: Татарская филармония имени Габдуллы Тукая

В рамках мундиаля в филармонии пройдут музыкальные фестивали и благотворительные концерты.

07:50
Семья Плющенко не пострадала во время землетрясения в Японии
07:36
В России станет доступен YouTube Music
07:23
Пловцы «Динамо» завоевали три медали в Монако
07:08
Посольство РФ подтвердило информацию о визите сенаторов США в Россию
06:52
Китай примет жесткие меры в связи с пошлинами США
06:20
19 июня в Казани откроется Цветочный фестиваль

Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию.

06:06
Захарова: Даже не думайте на нас нападать
05:19
В Спасском районе открылся языковой лагерь «Болгар – туган тел»

В этом году в языковом лагере примут участие 500 детей из 12 регионов России.

04:29
В Чистопольском районе на Сабантуе вручили награды лучшим работникам хозяйств

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин в торжественной обстановке наградил лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств.

03:16
На Всемирный форум татарской молодежи в Казань приедет тысяча делегатов из 30 стран

Мероприятие пройдет в татарстанской столице в начале августа текущего года.

02:30
Медаль «За доблестный труд» в Елабуге получат 38 ветеранов

Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.

01:16
Парашютисты, парад байкеров и «Burito»: чем запомнится День молодежи в Челнах

На экстрим-площадке команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов.

00:25
Делегация из Казахстана отпраздновала Сабантуй в Менделеевске

Менделеевцев поздравили председатель ВКТ Василь Шайхразиев и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

18.06 23:52
Москалькова обсудила дату посещения Вышинского с украинской коллегой
18.06 23:34
На выставку «День поля в Татарстане – 2018» из Казани будут курсировать бесплатные автобусы

Уникальная выставка будет проводиться с 28 по 29 июня.

18.06 23:16
Драмтеатр Альметьевска представил «Театральную субботу» на «Культурной среде города»

Артисты драматического театра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт».

События

19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки