АГК-1: Итоговое решение о точках контроля на МСЗ примет Роспотребнадзор

На мусоросжигательном заводе в РТ будет вестись постоянный мониторинг за загрязняющими веществами, заверила эколог АГК-1.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Итоговое решение о точках контроля на мусоросжигательном заводе в Татарстане примет Роспотребнадзор. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 (входит в РТ-инвест) Елена Ямщикова.

«О том, какая будет программа производственного и экологического контроля и локального экологического мониторинга, можно будет сказать только когда эксперты уполномоченного органа Роспотребнадзора смогут оценить воздействие на атмосферный воздух и акустическое воздействие проектируемого объекта, а также рассмотреть предложенную программу мониторинга», — сказала Ямщикова.

Также эксперты государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы смогут рассмотреть проектную документацию и оценить достаточность предложенных мероприятий по контролю, в том числе за атмосферным воздухом, почвой, и т.д.

По словам эколога, уже сейчас можно говорить об определенных локациях: точки на границе жилой застройки, точки на границе санитарной защитной зоны, на границе предприятия.

«Основным источником является двухствольная труба (порядка 82 процента от всех выбросов предприятия). На трубе будут расположены системы автоматического контроля, которые будут передавать текущие концентрации по основным загрязняющим веществам. Пожалуй, возможность онлайн контроля за атмосферным воздухом больше всего интересует население», — поделилась собеседница агентства.