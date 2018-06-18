Культурная программа ЧМ-2018: Татарская филармония имени Габдуллы Тукая

В рамках мундиаля в филармонии пройдут музыкальные фестивали и благотворительные концерты.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу в Казани в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая пройдут музыкальные фестивали «Все флаги в гости к нам» и «Цветущий Татарстан» на большой сцене и в сквере филармонии. 6+

19 июня состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. Солисты: Вероника Джиоева, Василий Герелло. Начало в 18.00.

21 июня — концерт «Фонограф-джаз-бэнд» Сергея Жилина. Начало в 18.00.

28 июня — концерт народной артистки СССР Нани Брегвадзе. Начало в 18.00.

29 июня — концерт филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан «Звезды российского джаза». Для зрителей выступят Мариам Мерабова и группа «Акапелла Экспресс». Начало в 18.00.

1 июля — концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ. Солисты: Екатерина Молодцова, Владимир Ананьев, Владияр. Начало в 17.00.

3 июля — концерт Государственного ансамбля фольклорной РТ, группы «Гузель-денс», Роберта Юлдашева и группы «Курайсы». Начало в 18.00.

4 июля — программа «Опера. Джаз. Блюз», где выступят Хибла Герзмава и Даниил Крамер. Начало в 18.00.

8 июля — концерт звезд татарской эстрады с участием Салавата Фатхутдинова, Айдара Галимова, Резеды Шарафеевой, Нафката Нигматуллина, Гузель Уразовой и других. Начало в 17.00.

Кроме того, с 21 по 26 июня в сквере Татарской государственной филармонии пройдут благотворительные концерты.

21 и 22 июня в 20.00 — концерт «Театра песни» заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова.

23 июня в 19.00 — концерт лауреатов фестиваля «Балкыш».

24 июня в 19.00 — концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана и Государственного фольклорного ансамбля кряшен Татарстана «Бэрмэнчек»

25 июня в 19.00 — концерт корифеев сцены, ветеранов татарской филармонии.

26 июня в 19.00 — концерт оркестра «La primavera» под руководством Рустема Абязова. Солистка: народная артистка Татарстана Резеда Галимова.