Из Уфы откроются речные круизы на теплоходе «Башкортостан» в города Татарстана

Маршрут первого круиза будет пролегать по Нижнекамску, Свияжску, Казани и Елабуге.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). После долгого перерыва, 21 июля, возобновляются речные круизы на теплоходе «Башкортостан». Теплоход из Уфы отправится по маршруту Нижнекамск – Свияжск – Казань – Елабуга и вернется в столицу Башкортостана, сообщается в соцсети «Вконтакте».

Речные круизы на двухпалубном теплоходе «Башкортостан» с отправлением из Уфы планируются по рекам Белая, Кама, Ока, Сура и Волга.

Теплоход был выкуплен компанией «Бельские речные путешествия» у «Башкирского речного пароходства».