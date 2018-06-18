Москалькова обсудила дату посещения Вышинского с украинской коллегой

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с коллегой из Украины Людмилой Денисовой дату посещения арестованного главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
«Конкретную дату мы обсуждали», — сказала Москалькова.
Денисова посетила Вышинского в СИЗО и передала российскому омбудсмену полную информацию о его состоянии.
«Он содержится в камере, где пять человек, в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, в камере есть душ с круглосуточной горячей водой», — сказала уполномоченный по правам человека на Украине.
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