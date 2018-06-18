Москалькова обсудила дату посещения Вышинского с украинской коллегой

Людмила Денисова передала российской коллеге информацию о состоянии Вышинского.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с коллегой из Украины Людмилой Денисовой дату посещения арестованного главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Конкретную дату мы обсуждали», — сказала Москалькова.

Денисова посетила Вышинского в СИЗО и передала российскому омбудсмену полную информацию о его состоянии.

«Он содержится в камере, где пять человек, в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, в камере есть душ с круглосуточной горячей водой», — сказала уполномоченный по правам человека на Украине.