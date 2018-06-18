ВОЗ признала игроманию заболеванием

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в новое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Игровое расстройство — модель поведения, при которой видеоиграм отводится больший приоритет перед ежедневными занятиями и другими интересами, отмечается в документе.
Игровую зависимость можно диагностировать при наличии нарушений в личной, социальной, семейной и других областях жизни, которые наблюдаются в течение одного года.
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