Трамп поручил создать военно-космические силы США

В национальной стратегии американского лидера космос признан зоной военных действий.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В США появится шестой вид вооруженных сил — космические. Соответствующее распоряжение Пентагону отдал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе совещания с членами Национального космического совета в Белом доме, пишут «Известия» со ссылкой на CNBC.

«Наша судьба за пределами Земли — это не только вопрос национальной самобытности, но и вопрос национальной безопасности», — заявил американский лидер.

США обладает «огромным пространством для дальнейших действий», отметил Трамп. Америка намерена лидировать в космосе, а не «плестись» за Россией и Китаем.

Президент США допустил создание ВКС в середине марта текущего года, поскольку в его национальной стратегии космос считается зоной военных действий.