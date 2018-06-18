Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против Крыма

Украинский Президент намерен обсудить ужесточение антироссийских санкций с лидерами стран Евросоюза.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко приветствовал продление санкций Евросоюза против Крыма и выразил надежду, что ЕС ужесточит антироссийскую политику. Об этом украинский лидер написал на своей странице в социальной сети Facebook, пишут «Известия».

«Мы рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях», — заявил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что обсудит вопрос ужесточения санкций с лидерами стран ЕС на встрече, которая пройдет 9 июня.

Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя на год. Они предусматривают запрет на ввоз в страны ЕС любой продукции, произведенной в Крыму. Также европейские компании и физические лица не могут инвестировать в полуостров или покупать там недвижимость.