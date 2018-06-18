Вопросы про рестораны и национальную кухню стали самыми популярными у гостей ЧМ-2018 в Казани

Заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» назвал вопросы, которые чаще всего задают волонтерам.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Александр Карпов озвучил наиболее популярные вопросы, которые задают гости чемпионата волонтерам в Казани. Он отметил, что часто задаваемые вопросы – про рестораны и национальную кухню.

«Вопросы вполне понятны и предсказуемы. Неожиданных вопросов пока не возникает», – заметил спикер.

По его словам, прибывающие гости интересуются транспортом и бесплатным проездом в нем, работой шатллов. Кроме того, туристы и болельщики спрашивают, где находятся центры выдачи паспорта болельщика, как оформить Fan ID и какие документы иметь при себе.

«Спрашивают, какой тариф мобильной связи лучше, где обменять валюту, как пользоваться такси, телефоны и контакты, – подчеркнул Карпов. – Вопросы про рестораны и национальную мы по итогам первого матча для себя зафиксировали как часто задаваемые».