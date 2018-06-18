Из тысячи городских волонтеров в Казани работает 200 представителей всех районов РТ

Для участия в качестве волонтера заявки подали 2241 человек.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани работает тысяча городских волонтеров. Из них 200 человек – представители всех муниципальных районов Татарстана. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

«Впервые делаем волонтерскую программу, которая состоит из двух различных подпрограмм», – отметил спикер.

В частности, волонтерская программа чемпионата включает две подпрограммы – «Волонтеры оргкомитета» и «Городские волонтеры». Особенность каждой из них заключается в перечне функциональных задач, клиентских групп, которые обслуживают волонтеры.

«Волонтеры оргкомитета» задействованы во всех процессах, связанных с организацией самого турнира. Они оказывают сервисы таким клиентским группам, как «Команды», «Судьи», «Представители семьи FIFA», «Медиа», «Вещатели», «Оргкомитет» и другим.

Городские волонтеры оказывают помощь самой многочисленной группе – «Болельщикам».

Заявочная кампания по набору городских волонтеров Казани на Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу была организована с 20 сентября 2016-го до 30 апреля текущего года.

По словам Карпова, была подана 2241 заявка от желающих принять участие в волонтерских программах. «При потребности тысяча волонтеров на чемпионат, – заметил он. – Большая часть волонтеров – 14 – 25 лет, это студенты и школьники».

На Кубке конфедераций было задействовано 700 городских волонтеров.