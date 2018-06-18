Главное
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Татар-информ

18 июня 2018, 19:19

Происшествия

Почти на 9 млн рублей обманули двое мужчин компанию ООО «Альянс Групп»

Рекомендуем

Злоумышленники предлагали услуги по выводу денежных средств, но располагались чужими финансами по своему усмотрению.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Почти на 9 млн рублей обманули двое мужчин компанию ООО «Альянс Групп», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, двое мужчин предлагали услуги по выводу денежных средств компании ООО «Альянс Групп». Для этого злоумышленники использовали расчетные счета как физических, так и юридических лиц. Все полученные деньги мужчины тратили по своему усмотрению.

В ходе разбирательства обвиняемые возместили причиненный ущерб, компенсировав компании чуть больше миллиона рублей ущерба.

В качестве обеспечения на личный автомобиль «Лэнд Ровер» одного из фигурантов уголовного дела был наложен арест. Владелец внедорожника находится под стражей. Второй соучастник находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Следующая новость

На пожаре в Нижних Вязовых удалось отстоять девять строений
Новости дня
20:37
В Казани за неделю увеличилось число обращений в «скорую»
20:20
Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате «Лесоруб-2018»
20:08
В России за семь дней подешевел бензин
20:00
Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан в свете огней

Полномасштабное открытие набережной запланировано на август.

19:53
Вопросы про рестораны и национальную кухню стали самыми популярными у гостей ЧМ-2018 в Казани

Заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» назвал вопросы, которые чаще всего задают волонтерам.

19:42
Из тысячи городских волонтеров в Казани работает 200 представителей всех районов РТ

Для участия в качестве волонтера заявки подали 2241 человек.

19:41
Бугульминские приставы взыскали с должников почти 8 млн рублей долгов за ЖКХ

В ближайшее время судебные приставы Бугульмы планируют рейд с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав».

19:25
В Казани после ЧМ-2018 планируют устроить праздник для волонтеров

В настоящее время обсуждаются вопросы проведения волонтерской тусовки.

19:19
Почти на 9 млн рублей обманули двое мужчин компанию ООО «Альянс Групп»

Злоумышленники предлагали услуги по выводу денежных средств, но располагались чужими финансами по своему усмотрению.

19:08
Кинокритики назвали самых успешных режиссеров
18:53
Дирекция спортивных и социальных проектов: Самому возрастному волонтеру в Казани – 79 лет

Количество возрастных волонтеров достаточно большое, отметил Александр Карпов.

18:51
В Бавлах завершается строительство соципотечного дома

В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка помещений.

18:41
На пожаре в Нижних Вязовых удалось отстоять девять строений

Все сгоревшие постройки были возведены незаконно.

18:38
Метшин о Fan Fest: К нам из Австралии прилетело 10 тыс. болельщиков, а мы ленимся пройти пешочком

Мэр Казани призвал татарстанцев посетить фестиваль болельщиков.

18:33
Сбитый «Мерседесом» 8-летний мальчик умер в больнице

34-летний водитель внедорожника «Мерседес» сбил школьника 10 июня в поселке Большие Ключи.

18:24
В Казани откроется выставка нижегородских художников «Школьные годы»

Авторам работ присущи нарочито легкая, случайная живописная манера, которая подчеркивает неважность происходящих на картинах событий.

18:21
Видео «спасения» утонувшего внедорожника «Тойота» в Лаишевском районе Татарстана

Опустившийся по крышу в воду автомобиль «Тойота Ленд Крузер» случайно обнаружили рыбаки.

18:13
На камеру мобильного телефона попали дикие кабаны, гуляющие по Казани

Животное увидели прохожие недалеко от казанского ипподрома.

17:59
Иосиф Кобзон госпитализирован в онкологический центр
17:58
Казанский университет талантов открыл набор в летнюю молодежную школу
17:46
Около 200 добровольцев очистили озеро Глубокое
17:38
Казанский Кремль приглашает на фестиваль The Kremlin Confederation of ART

Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий.

17:23
Рейс Новосибирск – Москва экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

17:14
Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ

Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.

17:13
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.

События

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей