Злоумышленники предлагали услуги по выводу денежных средств, но располагались чужими финансами по своему усмотрению.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Почти на 9 млн рублей обманули двое мужчин компанию ООО «Альянс Групп», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, двое мужчин предлагали услуги по выводу денежных средств компании ООО «Альянс Групп». Для этого злоумышленники использовали расчетные счета как физических, так и юридических лиц. Все полученные деньги мужчины тратили по своему усмотрению.

В ходе разбирательства обвиняемые возместили причиненный ущерб, компенсировав компании чуть больше миллиона рублей ущерба.

В качестве обеспечения на личный автомобиль «Лэнд Ровер» одного из фигурантов уголовного дела был наложен арест. Владелец внедорожника находится под стражей. Второй соучастник находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

