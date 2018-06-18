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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Почти на 9 млн рублей обманули двое мужчин компанию ООО «Альянс Групп», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как удалось выяснить следствию, двое мужчин предлагали услуги по выводу денежных средств компании ООО «Альянс Групп». Для этого злоумышленники использовали расчетные счета как физических, так и юридических лиц. Все полученные деньги мужчины тратили по своему усмотрению.
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