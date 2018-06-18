В Казани после ЧМ-2018 планируют устроить праздник для волонтеров

В настоящее время обсуждаются вопросы проведения волонтерской тусовки.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани после завершения матчей чемпионата мира по футболу планируют устроить праздник для волонтеров. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Праздник для волонтеров был организован после игр Универсиады-2013. По словам спикера, по аналогии с ним может быть проведена вечеринка и в этом году.

«Сейчас находимся в дискуссиях с нашими коллегами по линии оргкомитета, потому что хотим сделать это общим мероприятием. Мы для себя волонтеров не разделяем. Такое мероприятие запланировано. Возможно, нам удастся его провести. После того, как в Казани завершатся матчи, на территории Fan Fest проработаем некую волонтерскую тусовку», – отметил Карпов.

Он напомнил, что до начала ЧМ-2018 с волонтерами встречались мэр Казани Ильсур Метшин и Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Они дали напутствия в начале пути. Уверен, что они подключатся и поблагодарят за работу».