В Бавлах завершается строительство соципотечного дома

В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка помещений.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Бавлах в скором времени будет заселен трехэтажный 27-квартирный жилой дом № 18 по улице Зиновьева, где будут проживать участники программы соципотеки — работники предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка помещений, в квартирах наклеены обои, уложен линолеум, установлены двухконтурные газовые котлы и биметаллические радиаторы отопления.

Дом оборудован автоматической системой учета энергоресурсов, имеет доступ к Интернету, IP-телефонии и IP-телевидению.

Инвестор-застройщик дома — Госжилонд при Президенте РТ, заказчик — ПАО «Татнефть», подрядчик — ООО «Арслан».

Также в Бавлинском районе запланировано строительство одноквартирных домов в населенных пунктах Васькино (улица Молодежная 12, б) и Николашкино (улица Советская, 3б) в рамках программы арендного жилья в сельской местности.

С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в республике введено в эксплуатацию 103 объекта на 2 тыс. 807 квартир площадью 152,9 тыс. кв. м.