Дирекция спортивных и социальных проектов: Самому возрастному волонтеру в Казани – 79 лет

Количество возрастных волонтеров достаточно большое, отметил Александр Карпов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Самому возрастному волонтеру в Казани – 79 лет. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Спикер отметил, что с 2013 года не устанавливается возрастной порог для участников волонтерских программ. Самому возрастному волонтеру – 79 лет. Это – Елена Шаронова. Она управляет потоками “последней мили”, в тот момент, когда море людей направляется на стадион. Действует очень бодро, и очень хорошие отзывы мы получаем о ее работе», – рассказал он.

Карпов добавил, что количество возрастных волонтеров достаточно большое. «Думаю, около сотни активистов сегодня есть. У них своя тусовочка. Есть лидеры этой тусовки, есть неявно выраженные лидеры. Чем больше их становится, тем больше мы радуемся и максимально стараемся поддерживать, участвовать в их отдельных мероприятиях», – подчеркнул он.