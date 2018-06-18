Дирекция спортивных и социальных проектов: Самому возрастному волонтеру в Казани – 79 лет

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Самому возрастному волонтеру в Казани – 79 лет. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.
Спикер отметил, что с 2013 года не устанавливается возрастной порог для участников волонтерских программ. Самому возрастному волонтеру – 79 лет. Это – Елена Шаронова. Она управляет потоками “последней мили”, в тот момент, когда море людей направляется на стадион. Действует очень бодро, и очень хорошие отзывы мы получаем о ее работе», – рассказал он.
Карпов добавил, что количество возрастных волонтеров достаточно большое. «Думаю, около сотни активистов сегодня есть. У них своя тусовочка. Есть лидеры этой тусовки, есть неявно выраженные лидеры. Чем больше их становится, тем больше мы радуемся и максимально стараемся поддерживать, участвовать в их отдельных мероприятиях», – подчеркнул он.
Следующая новость
Количество возрастных волонтеров достаточно большое, отметил Александр Карпов.
В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка помещений.
Все сгоревшие постройки были возведены незаконно.
Мэр Казани призвал татарстанцев посетить фестиваль болельщиков.
34-летний водитель внедорожника «Мерседес» сбил школьника 10 июня в поселке Большие Ключи.
Авторам работ присущи нарочито легкая, случайная живописная манера, которая подчеркивает неважность происходящих на картинах событий.
Опустившийся по крышу в воду автомобиль «Тойота Ленд Крузер» случайно обнаружили рыбаки.
Животное увидели прохожие недалеко от казанского ипподрома.
Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий.
43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.
Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.
Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.
Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.
В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.
Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.
ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.
С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.
Самой популярной среди участников забега оказалась дистанция в 10 км.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»