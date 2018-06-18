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Фото: ГУ МЧС по РТ, соцсети
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На пожаре в Нижних Вязовых удалось отстоять девять строений, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре на улице Овражной в поселке городского типа Нижние Вязовые пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник, 18 июня, в 15:56. Очевидцы сообщили, что огнем объяты самовольные дощатые постройки, в которых проживают цыганские семьи.
Прибывшие по второму номеру вызова пожарные ПСЧ №154 обнаружили, что горят самовольный дом для проживания и множество надворных построек в овраге.
В ходе тушения внутри постройки пожарными было обнаружено тело 3-летнего мальчика.
В тушении пожара участвовали 7 автоцистерн из ПСЧ №154, ОП «Свияжск», ПСЧ №52, ОП «Нурлаты», ИК №5 и «ДПК Большие Ачасыры».В результате оперативных и профессиональных действий пожарных удалось спасти 9 домов.
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