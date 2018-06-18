34-летний водитель внедорожника «Мерседес» сбил школьника 10 июня в поселке Большие Ключи.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Сбитый «Мерседесом» 8-летний мальчик умер в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

В воскресенье, 10 июня, в поселке Большие Ключи, 34-летний водитель внедорожника «Мерседес» сбил 8-летнего мальчика.

Ребенка экстренно госпитализировали. Больше недели врачи боролись за жизнь ребенка, но травмы, полученные в аварии, были слишком серьезные. Мальчик скончался в больнице в субботу, 16 июня.

