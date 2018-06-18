Метшин о Fan Fest: К нам из Австралии прилетело 10 тыс. болельщиков, а мы ленимся пройти пешочком

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Мэр Казани Ильсур Метшин пригласил татарстанцев посетить фестиваль болельщиков, который проходит у Центра семьи «Казан». К нам из океана, из Австралии, прилетело 10 тыс. болельщиков, а мы ленимся пройти пешочком, заявил градоначальник на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018.
«Не все имеют возможность приобрести билеты на матчи. Цена – кусачая, но для некоторых, может, это вполне нормально. А Fan Fest организован специально ФИФА, где мы все матчи обязаны показывать. Можно прийти туда с любым кошельком, а вернее даже в отсутствии кошелька, не надо ничего покупать, просто насладиться атмосферой. Есть все условия для детей, маломобильных групп, пенсионеров. Просто рекомендую. К нам из океана, из Австралии прилетело 10 тыс. болельщиков, а мы ленимся пройти пешочком», – сказал мэр Казани.
Метшин признался, что раньше была возможность поощрить билетами предприятия или активных горожан, а сейчас город не имеет отношения к билетной программе.«Я сам как организатор получил два билета. А у меня семья из 10 человек. Остальные восемь билетов я „вылавливал“ в Интернете», – заметил он.
«Обязательно проходите на Fan Fest. Болельщиками станете там, на месте. Можно разбираться в футболе или нет, но там особая энергетика, – подчеркнул глава города. – Как разные цветы украшают наш город, так и разные болельщики украшают нашу Казань и страну».
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