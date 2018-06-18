Ростех впервые поставил партию российской медицинской техники в Китай

В рамках контракта заказчику поставлены фармацевтические холодильники ХФ-140 POZIS.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). АО «ПОЗиС», входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех осуществило первую поставку российского медицинского оборудования в Гонконг. В рамках контракта заказчику поставлены фармацевтические холодильники ХФ-140 POZIS, предназначенные для хранения термолабильных лекарственных препаратов, и приборы нового поколения для обеззараживания воздуха — рециркуляторы бактерицидные компактные РБК-2.

Фармацевтические холодильники ХФ-140 разработаны для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, аптеках, лабораториях и обеспечивают необходимый мониторинг и контроль условий хранения препаратов. Особенностью продукции является наличие микропроцессорного регулятора температуры со сверхчувствительным датчиком температуры, металлической или стеклянной дверью с энергосберегающим покрытием и специальным замком. Температура отображается на табло панели управления, а при отклонении температуры от заданной срабатывает сигнализация.

Современные облучатели-рециркуляторы РБК-2 направлены на защиту человека от болезнетворных бактерий и микроорганизмов. РБК-2 обезвреживает до 99,9 процента болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе. Электронный блок управления и индикация режимов работы позволяют в реальном времени отслеживать ситуацию в помещении.

«Китайский рынок медоборудования по своей величине уверенно занимает второе место в мире. Современное конкурентоспособное медицинское оборудование производства Ростеха имеет высокий экспортный потенциал и безусловно заинтересует наших партнеров в регионе. Мы активно продвигаем наши разработки и работаем над расширением номенклатуры и объема экспортируемой гражданской продукции», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Медицинская холодильная и дезинфицирующая техника — одно из приоритетных направлений в гражданском сегменте производства POZIS. Она входит в число продукции с высоким экспортным потенциалом и включает более 75 наименований, обеспечивающих 8 процентов экспорта в выручке. Подписание новых контрактов позволит увеличить долю гражданской продукции производства холдинга до 50 процентов к 2025 году.

«Сегодня в Китае активно меняется местное законодательство: государство ужесточает требования к медицинским, фармацевтическим компаниям и перевозчикам термолабильных препаратов и вакцин. В связи с этим медицинские холодильники, обеспечивающие соблюдение стандартов GMP и „Холодовой цепи“, становятся чрезвычайно востребованными», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Данный контракт — результат активной маркетинговой политики предприятия POZIS. Участие компании в международной специализированной выставке MEDICA-2017 в Дюссельдорфе позволило наладить хорошие деловые отношения с новыми партнерами и заложило основу для подписания настоящего контракта.