На выставку «День поля в Татарстане – 2018» из Казани будут курсировать бесплатные автобусы

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На выставку «День поля в Татарстане 2018» все желающие смогут добраться с помощью бесплатных автобусов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Уникальная выставка будет проходить с 28 по 29 июня 2018 года в с. Большие Кабаны Лаишевского муниципального района республики на опытных полях.
В рамках экспозиции посетителям продемонстрируют посевы озимых и яровых сельхозкультур российской и татарстанской селекции, сельскохозяйственную технику и оборудование и др.
Выставка будет презентоваться блоками «Растениеводство», «Животноводство», «Наука и кадры», «Малые формы хозяйствования», «Площадь на траве», «Мелиорация» и др.
Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам Казань — Большие Кабаны и Большие Кабаны — Казань.
28 июня из Казани можно будет уехать от остановки «Метро Проспект Победы» (со стороны Сквера Славы) с 7.30 до четырех часов дня, из Больших Кабанов — с 8.00 до пяти часов дня.
29 июня автобусы начнут курсировать из Казани с 8.30 до пяти часов дня, а из Больших Кабанов — с девяти утра до 6 часов вечера.
Интервал между рейсами составляет 30 минут.
Уникальная выставка будет проводиться с 28 по 29 июня.
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