На выставку «День поля в Татарстане – 2018» из Казани будут курсировать бесплатные автобусы

Уникальная выставка будет проводиться с 28 по 29 июня.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На выставку «День поля в Татарстане 2018» все желающие смогут добраться с помощью бесплатных автобусов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Уникальная выставка будет проходить с 28 по 29 июня 2018 года в с. Большие Кабаны Лаишевского муниципального района республики на опытных полях.

В рамках экспозиции посетителям продемонстрируют посевы озимых и яровых сельхозкультур российской и татарстанской селекции, сельскохозяйственную технику и оборудование и др.

Выставка будет презентоваться блоками «Растениеводство», «Животноводство», «Наука и кадры», «Малые формы хозяйствования», «Площадь на траве», «Мелиорация» и др.

Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам Казань — Большие Кабаны и Большие Кабаны — Казань.

28 июня из Казани можно будет уехать от остановки «Метро Проспект Победы» (со стороны Сквера Славы) с 7.30 до четырех часов дня, из Больших Кабанов — с 8.00 до пяти часов дня.

29 июня автобусы начнут курсировать из Казани с 8.30 до пяти часов дня, а из Больших Кабанов — с девяти утра до 6 часов вечера.

Интервал между рейсами составляет 30 минут.