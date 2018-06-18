Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате «Лесоруб-2018»

Фидаиль Адеев, занявший в личном зачете третье место, признан самым молодым участником чемпионата.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Татарстанская команда из ГБУ «Нурлатский лесхоз» заняла второе место в общем зачете на межрегиональном чемпионате «Лесоруб-2018», который прошел в Кирове. Участники состязались в валке деревьев, раскряжевке комбинированным резом, точной раскряжевке и в обрезке сучьев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Олег Алексеев занял 3-е место в дисциплинах «Валка дерева» и «Замена цепи», Николай Гришаков получил серебро в «Раскряжевке комбинированным резом», а Фидаиль Адеев занял третье место в «Точной раскряжевке». Кроме того, Фидаиль Адеев признан самым молодым участником соревнований – лесорубу 21 году.