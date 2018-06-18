На камеру мобильного телефона попали дикие кабаны, гуляющие по Казани

Животное увидели прохожие недалеко от казанского ипподрома.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Очевидцы в социальных сетях делятся видеозаписью, на которой запечатлены дикие кабаны, гуляющие по Казани.

Дикое животное увидели недалеко от казанского ипподрома во дворе жилого комплекса «21 век».

Кабан не был испуган и совершенно спокойно прогуливался по придомовой территории.

Что заставило животное покинуть привычную среду обитания – неизвестно.