43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Рейс Новосибирск – Москва экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о вынужденной посадке самолета Боинг-737 авиакомпании «S7» в казанском аэропорту пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 днем в понедельник, 18 июня.

43-летняя пассажирка, летевшая из Новосибирска в Москву, внезапно стало плохо. Капитан воздушного судна принял решение приземлиться в Казани.

Прибывшие к месту ЧП медики осмотрели женщину и доставили ее в РКБ. Рейс Новосибирск – Москва продолжил свой полет.

