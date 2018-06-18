Мэр Казани заявил о намерении посетить 1/4 финала ЧМ-2018 при участии в нем сборной России

Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о намерении посетить матч 1/4 финала в том случае, если в нем будет участвовать сборная России. Об этом глава столицы Татарстана сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018.

«Если 1/8 будет с участием нашей сборной, то будем стараться. Но нам необходимо быть на месте, и даже краткосрочный отъезд не желателен. Давайте так, если в 1/4 Россия выйдет, то я поеду», – ответил градоначальник на вопрос журналиста о посещении им матчей чемпионата в других городах.

Метшин также отметил, что присутствовал на игре между сборными России и Саудовской Аравии. «Был на матче-открытии в “Лужниках”. Все очень понравилось, наши коллеги хорошо подготовили», – подчеркнул он.