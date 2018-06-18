В Татарстане в детском лагере «Пламя» этим летом отдохнут более 700 юных футболистов

В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В детском оздоровительном лагере «Пламя», расположенном в живописном уголке на озере «Лебяжье» в Казани, этим летом отдохнут более 700 юных футболистов. Для журналистов татарстанских СМИ начальник ДОЛ «Пламя» Светлана Пухаева провела по лагерю экскурсию и рассказала, как организован отдых для юных спортсменов.

На территории лагеря расположены 4 спальных корпуса общей вместимостью более 200 мест, просторная столовая и медпункт. Для отдыха юных спортсменов здесь созданы все условия — футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, а также теннисные столы и уличные тренажеры. Каждый год здесь проводятся четыре летние смены по 195 детей. Стоимость путевок составляет от 5,5 до 12 тыс. рублей в зависимости от корпуса.

«Все условия в корпусах для детей здесь есть. Есть холл, где они отдыхают, есть хороший телевизор. Все цивильно, красиво и чисто», — отметила начальник ДОЛ «Пламя» Светлана Пухаева.

В этом году территорию лагеря по периметру оградили новым забором, на дорожках положили новое асфальтовое покрытие. Сейчас в детском учреждении строят новую волейбольную площадку.

«За 14 лет, которые я здесь работаю, лагерь очень преобразился. Дети с удовольствием к нам едут, желающих очень много, но, к сожалению, мы можем разместить в нашем лагере максимум 195 человек. Все четыре смены в нашем лагере были забронированы еще в декабре 2017 года — настолько популярен наш лагерь», — добавила начальник.

В лагере реализуется спортивно-оздоровительная программа «Спорт-Экспресс», направленная на повышение уровня умений и навыков в определенных видах спорта.

«В основном к нам приезжают спортсмены. Все спортивные школы нашего города приезжают на сборы сюда и здесь тренируются. Это футболисты, пловцы, баскетболисты, а также танцоры. Для последних у нас предусмотрен актовый зал, где они занимаются танцами», — отметила Пухаева.

Юные казанцы приезжают в лагерь со своими тренерами. Одним из них является тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «УНИКС-Юниор» Казани Наталья Второва. Со своей командой юных баскетболисток она приезжает в лагерь каждый год на два месяца.

«С каждым годом лагерь становится все лучше и лучше. Правительству РТ и дирекции лагеря большое спасибо. Девочки-баскетболистки у нас являются чемпионками Татарстана. Мы проводим три тренировки в день. Детям нравятся вечерние развлекательные программы. Сегодня, например, мы будем проводить конкурс „Мисс Пламя“», — рассказала тренер.

В лагерь приезжают отдохнуть дети от 7 до 16 лет. Помимо спортивных тренировок в учреждении ежедневно проводятся концерты, праздники, игровые программы и дискотеки.

«Мы приезжаем сюда, чтобы отдохнуть и потренироваться играть в футбол. Мы учимся „набивать“ мячи, забивать в ворота. Еще мне нравится ходить на дискотеку. В столовой вкусно кормят пять раз в день, особенно мне нравятся полдники и сонники», — поделился своими впечатлениями семилетний мальчик Владимир.

Всего в 2018 году в детских лагерях отдохнут около 219 тыс. юных татарстанцев, в том числе на Черноморском побережье, в Краснодарском крае и Республике Крым.

В этом году на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей Татарстана было выделено 200 млн рублей. За 5 лет реализации программы капремонта детских лагерей их пропускная способность увеличилась до 4,5 тыс. человек.