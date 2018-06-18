Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» попали фотографии смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о страшной аварии на 850-м км трассы М7 около населенного пункта Пестрецы поступило сегодня днем.

На шоссе столкнулись автомобиль «Шкода Рапид» с удмуртскими номерами и фура «Скания», перевозившая сыр в Москву. В результате столкновения 30-летний водитель легковушки и ребенок скончались на месте происшествия.

Зажатую в салоне «Шкоды» 33-летнюю пассажирку удалось деблокировать спасателям ОП «Шали» с помощью специального гидравлического инструмента.

Пострадавшую на машине скорой помощи экстренно доставили в травмоцентр РКБ.



