Единственный гол в матче забил экс-полузащитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Южной Кореи по футболу проиграла команде Швеции в матче группы F чемпионата мира в России со счетом 0:1 – единственный мяч забил капитан шведов Андреас Гранквист, выступавший в российской Премьер-лиге.

На протяжении всего матча сборная Швеции имела небольшое преимущество, но воплотить его в гол скандинавы смогли лишь во втором тайме: корейцы свалили в штрафной полузащитника Виктора Классона, который выступает в РФПЛ за «Краснодар». Арбитр жестом показал, что все было чисто, но тут же получил подсказку судьи видеоповторов. После просмотра видео главный судья Хоэль Агилар из Сальвадора указал на точку, и экс-футболист «Краснодара» Андреас Гранквист с пенальти открыл счет.

Этот матч стал третьим на Кубке мира, в котором назначили пенальти с использованием видеоповторов – впервые это произошло в Казани на игре сборных Франции и Австралии. Гол Гранквиста остался единственным в матче, и сборная Швеция вместе с мексиканцами возглавляют группу F, корейцы и немцы располагаются ниже. Очная встреча этих команд пройдет в Казани: 27 июня сборные Южной Кореи и Германии сыграют важный для определения мест в группе матч.

