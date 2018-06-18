Главное
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Татар-информ

18 июня 2018, 17:14

ОбществоКультураДуховная жизнь

Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ

Рекомендуем

Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил приглашение на освящение собора Казанской иконы Божией Матери, воссоздаваемого последние два года в Казани. Об этом сегодня после церемонии освящения пяти золотых накупольных крестов сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Патриарх уже приглашен и сказал: „Без сомнения буду освящать“», — пояснил митрополит Казанский и Татарстанский.

По словам исполнительного директора фонда «Возрождение» Татьяны Ларионовой, о сроках полной готовности собора говорить очень трудно, так как, если монолитные и отделочные работы еще поддаются просчету и, соответственно, планированию, то внутренние и интерьерные работы, особенно учитывая религиозное предназначение сооружения, говорить крайне сложно.

«Проектные работы по внутренней отделке и интерьерам в этом случае не так легко и просто выполнить, как хотелось бы. Мы обратились в Патриарший совет по вопросам православной архитектуры, и сам патриарх благословил свой совет для помощи нам. Сейчас эти работы еще находятся на рассмотрении, можно говорить лишь о том, что в ноябре мы планируем полностью завершить фасад, который будет выполнен с подсветкой», — прокомментировала Татьяна Ларионова.

При этом она отметила значимость воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери для всего христианского мира, в связи с чем не исключила возможность присутствия на освящении храма Президента России.

«Не каждый год освящаются такие храмы, так что у нас есть надежда увидеть на этом празднике и Президента нашей страны», — призналась Ларионова.

К слову, как заметил митрополит Феофан, собор первоначально закладывался главой Государства Российского — императором Павлом I (в 1798 году). 

«Со временем этот храм в новом виде будет одним из самых посещаемых храмов. Каждый, кто участвует в его воссоздании, желает сделать свое дело достойно», — заключила Ларионова.

Следующая новость

В Казани освятили кресты воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери
Новости дня
17:38
Казанский Кремль приглашает на фестиваль The Kremlin Confederation of ART

Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий (Confederation – с англ. языка означает «союз»).

17:23
Рейс Новосибирск – Москва экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

17:14
Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ
17:13
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.

17:11
Мэр Казани заявил о намерении посетить 1/4 финала ЧМ-2018 при участии в нем сборной России

Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.

17:09
В Татарстане в детском лагере «Пламя» этим летом отдохнут более 700 юных футболистов

В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.

17:04
Ильсур Метшин: Пока ни о какой отмене концерта Земфиры в Казани не слышали

Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.

17:01
В Нижнекамске на видео сняли таран трех автомобилей экскаватором

ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.

17:00
Корейцы проиграли сборной Швеции в матче чемпионата мира
16:50
Почти 6 тыс. татарстанских школьников проведут летний отдых на Черном море
16:40
Мам Татарстана бесплатно обучат основам бизнеса

С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.

16:28
Полумарафон в Зеленодольске собрал 1500 участников

Самой популярной среди участников забега оказалась дистанция в 10 км.

16:10
Госдума планирует рассмотреть законопроект о пенсионной реформе 19 июля
16:08
Ильсур Метшин: ДПС – это не благотворительный фонд, ее сотрудники должны быть строгими

Мэр Казани прокомментировал ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.

16:07
В Казани ищут пропавшего 98-летнего мужчину

Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.

16:00
В Казани освятили кресты воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери

Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.

15:48
В Риге врач отказалась обследовать русскоязычного ребенка
15:37
В Казани за кражу медицинского спирта задержали грабителя-инвалида

46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.

15:31
Мексиканцы привезли на чемпионат мира в Россию картонную копию друга, которого не пустила жена

Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.

15:28
В этом году на капремонт детских лагерей Татарстана выделили 200 млн рублей

Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.

15:25
В Казани на Сабантуй ждут зарубежных гостей ЧМ-2018

В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.

15:19
Впервые в Казани высадили семь млн цветов специально к чемпионату мира по футболу

К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.

15:18
Сабантуй в Альметьевске собрал 20 тысяч гостей

Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.

15:16
В этом году в оздоровительных лагерях отдохнут около 219 тыс. юных татарстанцев

Финансирование летней оздоровительной кампании составило порядка 1,46 млрд рублей из бюджета РТ.

15:15
Осужденные умельцы из ИК №10 в Татарстане отреставрировали музейную мебель

Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.

События

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей