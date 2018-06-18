Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ

Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил приглашение на освящение собора Казанской иконы Божией Матери, воссоздаваемого последние два года в Казани. Об этом сегодня после церемонии освящения пяти золотых накупольных крестов сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Патриарх уже приглашен и сказал: „Без сомнения буду освящать“», — пояснил митрополит Казанский и Татарстанский.

По словам исполнительного директора фонда «Возрождение» Татьяны Ларионовой, о сроках полной готовности собора говорить очень трудно, так как, если монолитные и отделочные работы еще поддаются просчету и, соответственно, планированию, то внутренние и интерьерные работы, особенно учитывая религиозное предназначение сооружения, говорить крайне сложно.

«Проектные работы по внутренней отделке и интерьерам в этом случае не так легко и просто выполнить, как хотелось бы. Мы обратились в Патриарший совет по вопросам православной архитектуры, и сам патриарх благословил свой совет для помощи нам. Сейчас эти работы еще находятся на рассмотрении, можно говорить лишь о том, что в ноябре мы планируем полностью завершить фасад, который будет выполнен с подсветкой», — прокомментировала Татьяна Ларионова.

При этом она отметила значимость воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери для всего христианского мира, в связи с чем не исключила возможность присутствия на освящении храма Президента России.

«Не каждый год освящаются такие храмы, так что у нас есть надежда увидеть на этом празднике и Президента нашей страны», — призналась Ларионова.

К слову, как заметил митрополит Феофан, собор первоначально закладывался главой Государства Российского — императором Павлом I (в 1798 году).

«Со временем этот храм в новом виде будет одним из самых посещаемых храмов. Каждый, кто участвует в его воссоздании, желает сделать свое дело достойно», — заключила Ларионова.