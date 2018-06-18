Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ

ОбществоКультураДуховная жизнь
Рекомендуем
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил приглашение на освящение собора Казанской иконы Божией Матери, воссоздаваемого последние два года в Казани. Об этом сегодня после церемонии освящения пяти золотых накупольных крестов сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
«Патриарх уже приглашен и сказал: „Без сомнения буду освящать“», — пояснил митрополит Казанский и Татарстанский.
По словам исполнительного директора фонда «Возрождение» Татьяны Ларионовой, о сроках полной готовности собора говорить очень трудно, так как, если монолитные и отделочные работы еще поддаются просчету и, соответственно, планированию, то внутренние и интерьерные работы, особенно учитывая религиозное предназначение сооружения, говорить крайне сложно.
«Проектные работы по внутренней отделке и интерьерам в этом случае не так легко и просто выполнить, как хотелось бы. Мы обратились в Патриарший совет по вопросам православной архитектуры, и сам патриарх благословил свой совет для помощи нам. Сейчас эти работы еще находятся на рассмотрении, можно говорить лишь о том, что в ноябре мы планируем полностью завершить фасад, который будет выполнен с подсветкой», — прокомментировала Татьяна Ларионова.
При этом она отметила значимость воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери для всего христианского мира, в связи с чем не исключила возможность присутствия на освящении храма Президента России.
«Не каждый год освящаются такие храмы, так что у нас есть надежда увидеть на этом празднике и Президента нашей страны», — призналась Ларионова.
К слову, как заметил митрополит Феофан, собор первоначально закладывался главой Государства Российского — императором Павлом I (в 1798 году).
«Со временем этот храм в новом виде будет одним из самых посещаемых храмов. Каждый, кто участвует в его воссоздании, желает сделать свое дело достойно», — заключила Ларионова.
Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий (Confederation – с англ. языка означает «союз»).
43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.
Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.
Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.
В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.
Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.
ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.
С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.
Самой популярной среди участников забега оказалась дистанция в 10 км.
Мэр Казани прокомментировал ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.
Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.
Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.
46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.
Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.
Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.
В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.
К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.
Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.
Финансирование летней оздоровительной кампании составило порядка 1,46 млрд рублей из бюджета РТ.
Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»