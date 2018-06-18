Казанский университет талантов открыл набор в летнюю молодежную школу

Принять участие в образовательной программе можно в возрасте от 14 до 30 лет.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Казанский университет талантов объявил набор участников в летнюю молодежную школу «Открытие талантов — 2018». Соответствующая информация размещена на сайте Министерства образования и науки РТ.

Ежегодная летняя молодежная школа «Открытие талантов» пройдет с 18 по 25 августа в Казани. На протяжении восьми дней 400 участников попробуют свои силы в различных сферах занятости на профессиональных пробах, получат консультации и практическую помощь экспертов во многих областях и встретятся с потенциальными работодателями.

Каждый из 400 участников сможет самостоятельно выбрать себе индивидуальную образовательную программу.

Участниками проекта могут стать победители или призеры международных, российских и республиканских конкурсов, а также победители проектных олимпиад и конкурсов Казанского университета талантов в возрасте от 14 до 30 лет.

Заявки на участие принимаются до 1 июля на портале университета.