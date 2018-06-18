В Нижнекамске на видео сняли таран трех автомобилей экскаватором

ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась запись, как водитель экскаватора таранит несколько припаркованных легковушек в Нижнекамске.

На кадрах видеозаписи видно, как желтый грейдер пытается повернуть во дворе жилого дома №84 по улице Химиков. То ли шоферу не хватило опыта, то ли проезд между легковыми автомобилями был слишком узкий, но итог один – многотонный автомобиль задевает сначала одну легковушку, а после ковшом цепляет еще два автомобиля.