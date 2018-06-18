Почти 6 тыс. татарстанских школьников проведут летний отдых на Черном море

Ребята из Татарстана направятся в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края и Республики Крым.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В этом году в четырех детских оздоровительных лагерях на Черном море отдохнут около 5,8 тыс. юных татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор ГБУ «Республиканский центр "Лето"» Раиль Муратшин.

Три детских лагеря находятся в Краснодарском крае: два лагеря в городе Анапа — это ДОЛ «Приазовец» и «Витязево», и один лагерь под названием «Юбилейный» в Туапсе. Еще один лагерь «ДОЛ имени А.В. Казакевича» расположен в Бахчисарайском районе Республики Крым.

В лагеря Краснодарского края дети будут доставлены на железнодорожном транспорте. По словам Раиля Муратшина, поезда имеют комфортные условия — они оснащены кондиционером и двумя вагонами-ресторанами. Кроме того, они будут сопровождаться представителями линейной полиции и медицинскими работниками. В лагеря Крыма доставка детей осуществляется авиасообщением.