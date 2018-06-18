Ильсур Метшин: ДПС – это не благотворительный фонд, ее сотрудники должны быть строгими

Мэр Казани прокомментировал ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). ДПС – это не благотворительный фонд, сотрудники этого подразделения отвечают за безопасность на дорогах и должны быть предельно строгими. Так прокомментировал в городском пресс-центре ЧМ-2018 мэр Казани Ильсур Метшин ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.



«Я не вижу в этом ничего такого. Конечно, непривычно, когда тебя, как мэра Казани, останавливает ГАИ, может, машина узнаваемая. Первый раз я с этим столкнулся на Универсиаде, когда нас остановили на улице Серова сотрудники ГИБДД. Я был настолько приятно поражен тем, какие вежливые сотрудники ДПС. По-моему, они были из Самары. Меняется город, инфраструктура, сотрудники ДПС – такая же составная часть наших жителей. И как важно, что они тоже поменялись», – сказал градоначальник.

Он отметил, что его остановили на дорогах Казани и в период ЧМ-2018. «Один экипаж был из Удмуртии. Мы, естественно, не представлялись. Очень приятно, что они были вежливые. В то же время, как необходимо, все-таки это не благотворительный фонд, они отвечают за нашу безопасность на дорогах и должны быть предельно строгими, выполнять свою работу. Все отлично, молодцы», – подчеркнул мэр.

По его словам, такой высокий уровень организации работы, безопасности и культуры необходимо сохранить и после чемпионата. «Чемпионат – это праздник, но он скоро пройдет, а вот тот уровень, которого мы достигли, хочется, чтобы служил долгие годы горожанам», – заключил Метшин.