В Казани ищут пропавшего 98-летнего мужчину

Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Сообщение о поисках в Казани пропавшего 98-летнего мужчины появилось на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Нагми Гайнуллин 1919 года рождения пропал 16 июня. Мужчина среднего роста (около 170 см), худой, с седыми волосами и светло-карими глазами. В момент исчезновения на пенсионере была черная драповая кепка, темно-синяя демисезонная стеганная ромбиками куртка, длинною до середины бедра, красная в клетку рубашка, шарф, широкие джинсы на резинке и светло-синие галоши.

Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пожилого мужчины можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52; 02; 102.