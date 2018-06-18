В Казани ищут пропавшего 98-летнего мужчину

Фото: соцсети
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Сообщение о поисках в Казани пропавшего 98-летнего мужчины появилось на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Нагми Гайнуллин 1919 года рождения пропал 16 июня. Мужчина среднего роста (около 170 см), худой, с седыми волосами и светло-карими глазами. В момент исчезновения на пенсионере была черная драповая кепка, темно-синяя демисезонная стеганная ромбиками куртка, длинною до середины бедра, красная в клетку рубашка, шарф, широкие джинсы на резинке и светло-синие галоши.
Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пожилого мужчины можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52; 02; 102.
Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий (Confederation – с англ. языка означает «союз»).
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