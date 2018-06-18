В Казани за неделю увеличилось число обращений в «скорую»

Врачи экстренной службы города сделали 7 тыс. 200 выездов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За неделю врачи экстренной службы Казани 7 тыс. 200 раз выезжали спасать людей, что на 136 раз больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Количество выполненных вызовов увеличилось за счет заболеваний и несчастных случаев. На 68 раз возросло количество вызовов «скорой» в общественные места и составило 1 тыс. 445 раза за неделю.

Уменьшилось число обращений по поводу ДТП, острых инфарктов миокарда, родов и острых нарушений мозгового кровообращения.

На несчастные случаи медики выезжали 1021 раз, из них на ДТП — 40 раз. В авариях пострадало 43 человека, один со смертельным исходом, 25 человек доставили в больницы. На пожары врачи выезжали 17 раз. На роды — 86 раз. По поводу различных заболеваний «скорая» выполнила 5 тыс. 639 вызовов, из них острых инфарктов миокарда — 52, острых нарушений мозгового кровообращения — 188.

Звонить в «скорую» по городскому телефону следует по номеру «03», по сотовому — «103». Также можно звонить по номеру «112». Услуги бесплатные.