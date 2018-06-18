Татарский театр возродился в столице Южного Урала

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Фото: pravmin74.ru
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Челябинске к 20-летию Конгресса татар Челябинской области возродился татарский театр, который во времена СССР базировался в театре местного тракторного завода, сообщается на сайте Правительства Челябинской области.
Площадку одобрил главный режиссер татарского ТЮЗа им. Г. Кариева Ренат Аюпов. В Челябинск заслуженный артист России приехал по приглашению председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой. Именно ей и принадлежит идея возрождения театра.
В начале этого года состоялся кастинг актеров среди любителей. Для постановки Ренат Аюпов выбрал пьесу «Башмачки» – музыкальную комедию Тази Гиззата на музыку композитора Жаудата Файзи. Будущие артисты должны были овладеть актерским мастерством и вокальной подготовкой. Вскоре стартовали напряженные репетиции.
Премьера спектакля прошла при аншлаге. В постановке принял участие актер прошлого состава театра – Назир Гибадуллин. В «Башмачках» он исполнил роль богатого пожилого жениха Зия Бая.
В итоге спектакль получился легким, ярким, щедрым на эмоции. Поклон артистов сопровождался громкой и продолжительной овацией.
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Для постановки Ренат Аюпов выбрал пьесу «Башмачки» – музыкальную комедию Тази Гиззата на музыку композитора Жаудата Файзи.
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