Татарский театр возродился в столице Южного Урала

Для постановки Ренат Аюпов выбрал пьесу «Башмачки» – музыкальную комедию Тази Гиззата на музыку композитора Жаудата Файзи.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Челябинске к 20-летию Конгресса татар Челябинской области возродился татарский театр, который во времена СССР базировался в театре местного тракторного завода, сообщается на сайте Правительства Челябинской области.



Площадку одобрил главный режиссер татарского ТЮЗа им. Г. Кариева Ренат Аюпов. В Челябинск заслуженный артист России приехал по приглашению председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой. Именно ей и принадлежит идея возрождения театра.

В начале этого года состоялся кастинг актеров среди любителей. Для постановки Ренат Аюпов выбрал пьесу «Башмачки» – музыкальную комедию Тази Гиззата на музыку композитора Жаудата Файзи. Будущие артисты должны были овладеть актерским мастерством и вокальной подготовкой. Вскоре стартовали напряженные репетиции.

Премьера спектакля прошла при аншлаге. В постановке принял участие актер прошлого состава театра – Назир Гибадуллин. В «Башмачках» он исполнил роль богатого пожилого жениха Зия Бая.

В итоге спектакль получился легким, ярким, щедрым на эмоции. Поклон артистов сопровождался громкой и продолжительной овацией.