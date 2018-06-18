В Казани освятили кресты воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери

Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил сегодня пять золотых крестов для куполов воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря в столице РТ.

В торжественной церемонии приняли участие все священство Казани, исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин и многие другие официальные лица, а также верующие и гости Казани.

Сопровождаемый церковными песнопениями митрополит окропил кресты, изготовленные специально для собора московскими мастерами, и поздравил собравшихся с важной вехой на пути воссоздания утраченной в годы Советской власти православной святыни.

«Дорогие братья и сестры! На наших глазах создаются удивительные страницы истории не только Татарстана, не только России, но и всего мира, и мы с вами являемся творцами этих страниц. Прошло всего два года, как Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов подписал Указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери и строительстве Исламской духовной академии в Болгарах. Даже по современным меркам строительство столь величественного сооружения является примером. И вот он наш возродившийся как из пепла собор! Он построен на месте, священном для многих миллионов живших и живущих не только в Татарстане, России, но и по всей вселенной. Я только что вернулся из далеких стран, многие говорили мне, что и у них есть храм в честь Казанской иконы Божией Матери, монастырь... Когда я, в свою очередь, говорил, что являюсь митрополитом Казанским и Татарстанским, где воссоздается некогда порушенный собор, все смотрели на меня с умилением и надеждой — а значит, и на всех нас», — подчеркнул владыка Феофан.

Он также отметил, что за подобными свершениями всегда стоят особенные люди. Касаемо воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, напомнил митрополит, помимо главы республики, подписавшего Указ, большая роль принадлежит и первому Президенту РТ, в настоящее время Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву и исполнительному директору фонда «Возрождение» Татьяне Ларионовой.

«В такие моменты мы должны размышлять о будущем нашего Отечества и республики. Любите тех, кто рядом, ибо и мы, и мусульмане живем в одном замечательном доме — Россия и Татарстан. Помолимся Царице небесной, чтобы это доброе дело стало еще одним оплотом и фундаментом мира, согласия и любви!» — завершил митрополит Феофан, акцентировав, что в сборе средств на воссоздание православной святыни принимали участие и мусульмане.

Когда строители неторопливо и деликатно начали установку самого большого, центрального накупольного креста, участники церемонии сначала на какое-то время замерли в восторге и наблюдали за парящим в воздухе символом. Затем желающие поочередно могли приложиться к четырем другим освященным митрополитом и дожидавшихся своей очереди на монтаж крестам чуть меньшего размера.

Татьяна Ларионова пояснила, что обряд освящения крестов не был приурочен ни к какой дате, а запланирован исключительно согласно графику строительных работ. Тем не менее совпало так, что гости Казани, прибывшие в эти дни на Чемпионат мира по футболу, смогли стать свидетелями мирного существования и развития двух культур и религий в Татарстане.

«Россия, знай, мы хранители и творцы и воссоздаем то, что было некогда поругано. Поздравляю с этим знаменательным днем и приглашаю всех сюда 21 июля в день празднования обретения Казанской иконы Божией Матери вместе помолиться», — подытожил владыка Феофан.