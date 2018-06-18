Главное

Татар-информ

18 июня 2018, 16:00

ОбществоКультураДуховная жизнь

В Казани освятили кресты воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери

Рекомендуем

Фото: Расих Фасхутдинов

Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил сегодня пять золотых крестов для куполов воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря в столице РТ.

В торжественной церемонии приняли участие все священство Казани, исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин и многие другие официальные лица, а также верующие и гости Казани.

Сопровождаемый церковными песнопениями митрополит окропил кресты, изготовленные специально для собора московскими мастерами, и поздравил собравшихся с важной вехой на пути воссоздания утраченной в годы Советской власти православной святыни.

«Дорогие братья и сестры! На наших глазах создаются удивительные страницы истории не только Татарстана, не только России, но и всего мира, и мы с вами являемся творцами этих страниц. Прошло всего два года, как Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов подписал Указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери и строительстве Исламской духовной академии в Болгарах. Даже по современным меркам строительство столь величественного сооружения является примером. И вот он наш возродившийся как из пепла собор! Он построен на месте, священном для многих миллионов живших и живущих не только в Татарстане, России, но и по всей вселенной. Я только что вернулся из далеких стран, многие говорили мне, что и у них есть храм в честь Казанской иконы Божией Матери, монастырь... Когда я, в свою очередь, говорил, что являюсь митрополитом Казанским и Татарстанским, где воссоздается некогда порушенный собор, все смотрели на меня с умилением и надеждой — а значит, и на всех нас», — подчеркнул владыка Феофан.

Он также отметил, что за подобными свершениями всегда стоят особенные люди. Касаемо воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, напомнил митрополит, помимо главы республики, подписавшего Указ, большая роль принадлежит и первому Президенту РТ, в настоящее время Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву и исполнительному директору фонда «Возрождение» Татьяне Ларионовой.

«В такие моменты мы должны размышлять о будущем нашего Отечества и республики. Любите тех, кто рядом, ибо и мы, и мусульмане живем в одном замечательном доме — Россия и Татарстан. Помолимся Царице небесной, чтобы это доброе дело стало еще одним оплотом и фундаментом мира, согласия и любви!» — завершил митрополит Феофан, акцентировав, что в сборе средств на воссоздание православной святыни принимали участие и мусульмане.

Когда строители неторопливо и деликатно начали установку самого большого, центрального накупольного креста, участники церемонии сначала на какое-то время замерли в восторге и наблюдали за парящим в воздухе символом. Затем желающие поочередно могли приложиться к четырем другим освященным митрополитом и дожидавшихся своей очереди на монтаж крестам чуть меньшего размера.

Татьяна Ларионова пояснила, что обряд освящения крестов не был приурочен ни к какой дате, а запланирован исключительно согласно графику строительных работ. Тем не менее совпало так, что гости Казани, прибывшие в эти дни на Чемпионат мира по футболу, смогли стать свидетелями мирного существования и развития двух культур и религий в Татарстане.

«Россия, знай, мы хранители и творцы и воссоздаем то, что было некогда поругано. Поздравляю с этим знаменательным днем и приглашаю всех сюда 21 июля в день празднования обретения Казанской иконы Божией Матери вместе помолиться», — подытожил владыка Феофан.

Следующая новость

Далай-лама рассказал о секрете счастья
Новости дня
17:38
Казанский Кремль приглашает на фестиваль The Kremlin Confederation of ART

Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий (Confederation – с англ. языка означает «союз»).

17:23
Рейс Новосибирск – Москва экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

17:14
Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ
17:13
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.

17:11
Мэр Казани заявил о намерении посетить 1/4 финала ЧМ-2018 при участии в нем сборной России

Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, планирует ли посещать матчи в других городах.

17:09
В Татарстане в детском лагере «Пламя» этим летом отдохнут более 700 юных футболистов

В лагере татарстанцы пройдут спортивно-оздоровительную программу и повысят уровень навыков в футболе, баскетболе и плавании.

17:04
Ильсур Метшин: Пока ни о какой отмене концерта Земфиры в Казани не слышали

Ранее в СМИ сообщили об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде.

17:01
В Нижнекамске на видео сняли таран трех автомобилей экскаватором

ДТП с участием строительной техники и легковушек произошло сегодня днем на улице Химиков.

17:00
Корейцы проиграли сборной Швеции в матче чемпионата мира
16:50
Почти 6 тыс. татарстанских школьников проведут летний отдых на Черном море
16:40
Мам Татарстана бесплатно обучат основам бизнеса

С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.

16:28
Полумарафон в Зеленодольске собрал 1500 участников

Самой популярной среди участников забега оказалась дистанция в 10 км.

16:10
Госдума планирует рассмотреть законопроект о пенсионной реформе 19 июля
16:08
Ильсур Метшин: ДПС – это не благотворительный фонд, ее сотрудники должны быть строгими

Мэр Казани прокомментировал ситуации, когда в период чемпионата мира по футболу его дважды останавливали инспекторы ГИБДД.

16:07
В Казани ищут пропавшего 98-летнего мужчину

Пенсионер нуждается в постоянной медицинской помощи.

16:00
В Казани освятили кресты воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери

Пять золотых символов православной веры, специально изготовленные московскими мастерами, засверкали на куполах православной святыни.

15:48
В Риге врач отказалась обследовать русскоязычного ребенка
15:37
В Казани за кражу медицинского спирта задержали грабителя-инвалида

46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.

15:31
Мексиканцы привезли на чемпионат мира в Россию картонную копию друга, которого не пустила жена

Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.

15:28
В этом году на капремонт детских лагерей Татарстана выделили 200 млн рублей

Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.

15:25
В Казани на Сабантуй ждут зарубежных гостей ЧМ-2018

В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.

15:19
Впервые в Казани высадили семь млн цветов специально к чемпионату мира по футболу

К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.

15:18
Сабантуй в Альметьевске собрал 20 тысяч гостей

Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.

15:16
В этом году в оздоровительных лагерях отдохнут около 219 тыс. юных татарстанцев

Финансирование летней оздоровительной кампании составило порядка 1,46 млрд рублей из бюджета РТ.

15:15
Осужденные умельцы из ИК №10 в Татарстане отреставрировали музейную мебель

Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.

События

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей