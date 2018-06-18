Фото: частная охранная компанич
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани за кражу медицинского спирта задержали грабителя-инвалида, сообщили в пресс-службе частной охранной компании «Дельта».
«Тревожная» кнопка сигнализации в одном из медицинских центров на улице Минской в Казани сработала рано утром. Буквально четыре минуты потребовалось сотрудникам «Дельты», чтобы прибыть к клинике.
Охранники заметили, что из дверей центра пытается незаметно выйти мужчина на костылях. Инвалид заметил охрану и попытался сбежать, попутно отмахиваясь от ЧОПовцев костылем.
Мужчину удалось задержать. Им оказался 46-летний местный житель. Мотивом для кражи стало сильное похмелье. Злоумышленник попытался проникнуть в медцентр, чтобы украсть медицинский спирт. Он смог взломать первую дверь, но вторая ему оказалась не по зубам.
Охранники передали задержанного мужчину в руки подоспевшим сотрудникам полиции.
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