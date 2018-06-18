В этом году на капремонт детских лагерей Татарстана выделили 200 млн рублей

Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В 2018 году по программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей РТ было выделено 200 млн рублей. До этого, в течение трех лет, выделялось по 100 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор ГБУ «Республиканский центр «Лето» Раиль Муратшин.

«В этом году капремонтом у нас было охвачено 19 организаций отдыха. В рамках программы — строительство новых объектов: жилые корпуса, столовые, хозяйственные помещения; капитальный ремонт уже существующих объектов; а также устройство спортивных площадок», — сообщил спикер.

По его словам, всего за 5 лет реализации программы капремонта детских лагерей их пропускная способность увеличилась до 4,5 тыс. человек.