В этом году на капремонт детских лагерей Татарстана выделили 200 млн рублей

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В 2018 году по программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей РТ было выделено 200 млн рублей. До этого, в течение трех лет, выделялось по 100 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор ГБУ «Республиканский центр «Лето» Раиль Муратшин.
«В этом году капремонтом у нас было охвачено 19 организаций отдыха. В рамках программы — строительство новых объектов: жилые корпуса, столовые, хозяйственные помещения; капитальный ремонт уже существующих объектов; а также устройство спортивных площадок», — сообщил спикер.
По его словам, всего за 5 лет реализации программы капремонта детских лагерей их пропускная способность увеличилась до 4,5 тыс. человек.
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