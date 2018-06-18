Мам Татарстана бесплатно обучат основам бизнеса

С 9 по 13 июля в Казани пройдет бизнес-тренинг для декретниц.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани пройдет федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама — предприниматель», сообщает пресс-служба мэрии города.

Женщины в декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, находящиеся на учете в службе занятости, смогут бесплатно обучиться основам бизнеса. Занятия пройдут в столице Татарстана с 9 по 13 июля.

Учеба пройдет в форме пятидневного тренинга с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

Участницы смогут не только пройти обучение, но и выиграть грант в размере 100 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса.

В прошлом году проект прошел в 20 регионах России, в этом году он охватит более 50 регионов.

Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 3 июля включительно.