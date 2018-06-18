Мексиканцы привезли на чемпионат мира в Россию картонную копию друга, которого не пустила жена

Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Болельщики сборной Мексики по футболу привезли на чемпионат мира в Россию картонную копию своего друга Хавьера, которого на мундиаль не пустила жена. Путешествие картонного болельщика максимально подробно освещаются его друзьями в Facebook.

Картонная копия Хавьера одета в футболку с надписью «Меня не пустила жена». Судя по фотоотчету, прототип болельщика проводит время лучше, чем он сам – картонный Хавьер успел побывать на фестивале болельщиков в Москве и познакомиться с болельщиками из разных стран.



